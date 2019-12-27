Авиакатастрофа в Казахстане: на борту лайнера были украинцы, фото — tjournal.ru

https://racurs.ua/n131362-na-bortu-laynera-razbivshegosya-v-kazahstane-byli-ukraincy-foto-video.html

Ракурс

Среди пассажиров самолета Fokker-100 казахской авиакомпании Bek Air, разбившегося сегодня утром вблизи Алматы, были граждане Украины. Всего на борту лайнера были четыре иностранца.

Об этом сообщает «Интерфакс-Казахстан» со ссылкой на пресс-службу МВД Казахстана. Правоохранители отметили, что в самолете было двое граждан Украины, один гражданин Кыргызстана, один гражданин Китая. Остальные пассажиры были гражданами Казахстана.

Медики госпитализировали более 50 человек, от 12 до 14 человек погибли. Состояние шести пострадавших оценивается как крайне тяжелое.

Спасатели нашли бортовой самописец («черный ящик»). Рассматривается две версии авиакатастрофы — ошибка пилота или техническая причина.

Согласно информации на сайте авиаперевозчика, его флот состоит из среднемагистральных пассажирских самолетов Fokker-100. До выяснения обстоятельств происшествия полеты таких самолетов приостановлены.

Приостановлена ​​деятельность и самой авиакомпании Bek Air. Авиакатастрофа произошла в районе жилого сектора.

Напомним, что сегодня утром в Казахстане разбился пассажирский самолет авиакомпании Bek Air, выполнявший внутренний рейс Алма-Ата — Нур-Султан. На борту находились 95 пассажиров и пять членов экипажа. По последним данным, погибли 12 человек, в том числе командир воздушного судна.

Лайнер при взлете в 07.00 потерял высоту, исчез с радаров, пробил бетонное ограждение и столкнулся с двухэтажным строением. Пожара в результате столкновения не произошло. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 28 декабря траур в стране.