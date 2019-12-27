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Авиакатастрофа в Казахстане: на борту лайнера были украинцы, фото — tjournal.ru

На борту лайнера, разбившегося в Казахстане, были украинцы (ФОТО, ВИДЕО)

27 дек 2019, 10:14
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Среди пассажиров самолета Fokker-100 казахской авиакомпании Bek Air, разбившегося сегодня утром вблизи Алматы, были граждане Украины. Всего на борту лайнера были четыре иностранца.

Об этом сообщает «Интерфакс-Казахстан» со ссылкой на пресс-службу МВД Казахстана. Правоохранители отметили, что в самолете было двое граждан Украины, один гражданин Кыргызстана, один гражданин Китая. Остальные пассажиры были гражданами Казахстана.

Авиакатастрофа в Казахстане: на борту лайнера были украинцы, фото — tjournal.ru

Медики госпитализировали более 50 человек, от 12 до 14 человек погибли. Состояние шести пострадавших оценивается как крайне тяжелое.

Спасатели нашли бортовой самописец («черный ящик»). Рассматривается две версии авиакатастрофы — ошибка пилота или техническая причина.

Авиакатастрофа в Казахстане: на борту лайнера были украинцы, фото — tjournal.ru

Согласно информации на сайте авиаперевозчика, его флот состоит из среднемагистральных пассажирских самолетов Fokker-100. До выяснения обстоятельств происшествия полеты таких самолетов приостановлены.

Приостановлена ​​деятельность и самой авиакомпании Bek Air. Авиакатастрофа произошла в районе жилого сектора.

Авиакатастрофа в Казахстане: на борту лайнера были украинцы, фото — tjournal.ru

Напомним, что сегодня утром в Казахстане разбился пассажирский самолет авиакомпании Bek Air, выполнявший внутренний рейс Алма-Ата — Нур-Султан. На борту находились 95 пассажиров и пять членов экипажа. По последним данным, погибли 12 человек, в том числе командир воздушного судна.

Лайнер при взлете в 07.00 потерял высоту, исчез с радаров, пробил бетонное ограждение и столкнулся с двухэтажным строением. Пожара в результате столкновения не произошло. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 28 декабря траур в стране.


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