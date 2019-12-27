Украинские ученые разработали аппарат для зондирования Земли, фото: needpix

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Спутник дистанционного зондирования Земли собрали на конструкторском бюро «Южное».

Аппарат «Сич-2−1» проходит испытания. Об этом пресс-служба КБ сообщила в Facebook.

Летный образец должен заменить предшественника на орбите. Он перестал функционировать семь лет назад. Ученые продолжают собирать образец космического аппарата научного назначения «Микросат-М». В 2020 году его испытания планируется завершить.

В следующем году украинские разработчики могут создать габаритно-динамический макет космического аппарата «Сич-2М». Оптико-электронное наблюдение Земли высокого разрешения — его главная функция. Зонд обеспечит Украину собственными высококачественными цифровыми снимками участков земной поверхности. Они будут сделаны в инфракрасном, панхроматическом многоспектральном диапазонах.

Напомним, в ноябре стало известно, что Украина разработала посадочный аппарат для перевозок грузов на Луну. В разработке принимали участие конструкторы из бюро «Южное».