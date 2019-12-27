Українські вчені розробили апарат для зондування Землі, фото: needpix

https://racurs.ua/ua/n131361-ukrayinski-vcheni-rozrobyly-aparat-dlya-zonduvannya-zemli-foto.html

Ракурс

Супутник дистанційного зондування Землі зібрали на конструкторському бюро «Південне».

Апарат «Січ-2−1» проходить випробування. Про це прес-служба КБ повідомила у Facebook.

Льотний зразок має замінити попередника на орбіті. Він перестав функціонувати сім років тому. Вчені продовжують збирати зразок космічного апарата наукового призначення «Мікросат-М». У 2020 році його випробування планують завершити.

Наступного року українські розробники можуть створити габаритно-динамічний макет космічного апарата «Січ-2М». Оптико-електронне спостереження Землі високого розрізнення — його головна функція. Зонд забезпечить Україну власними високоякісними цифровими знімками ділянок земної поверхні. Вони будуть зроблені у інфрачервоному, панхроматичному й багато спектральному діапазонах.

Нагадаємо, у листопаді стало відомо, що Україна розробила посадковий апарат для перевезень вантажу на Місяць. У розробці брали участь конструктори з бюро «Південне».