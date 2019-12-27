Курс долара: гривня просіла вперше за місяць, фото — UBR

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Ракурс

Вартість американської валюти та євро у п’ятницю, 27 грудня, вперше незначно збільшилася. Нацбанк встановив офіційний курс гривні, відповідно до якого долар виріс на три копійки, а євро — на чотири. Долар коштує 23,29 грн, євро — 25,81 грн.

Курс долара підвищився вперше з 29 листопада. Іноземна валюта продовжує бути дешевою, оскільки востаннє подібні сьогоднішнім значення фіксувалися на ринку у січні 2016 року. Тоді долар коштував 23,26 грн. Євровалюта також уперше з січня 2016 року утримується нижче психологічної позначки в 26 грн. Минулого тижня (20 — 27 грудня) гривня зміцніла на 12 копійок.

Нагадаємо, офіційний курс долара розраховується, виходячи з ситуації на міжбанківському валютному ринку, але із певним часовим лагом. На міжбанку у четвер американська валюта подорожчала на 21 коп. в покупці і на 28 коп. у продажу — 23,45/23,53 грн. Євро на момент закриття торгів котувалося на рівні 26,01/26,09 грн.

У держбюджеті-2019 розрахунки проводилися на основі курсу 29,4 грн/дол, у бюджеті-2020 заклали середній курс 27 грн/дол. При цьому в уряді вже у грудні заявили, що у березні можуть переглянути макропрогноз на рік та змінити показники бюджету.

Гривня очолила рейтинг найбільш швидко зростаючих валют світу. З початку 2019 року національна валюта виросла відносно американського долара на 19%.