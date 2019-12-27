Збройні сили України з 2020 року перейдуть на нову систему харчування, фото: Міноборони

https://racurs.ua/ua/n131359-zbroyni-syly-ukrayiny-z-2020-roku-pereydut-na-novu-systemu-harchuvannya.html

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Нова система харчування у частинах Збройних сил України стартує з початку 2020 року.

Міністр оборони Андрій Загороднюк повідомив на брифінгу подробиці. Його транслював «5 канал».

Чиновник зазначив, що таке рішення дозволить суттєво покращити продовольче забезпечення військовослужбовців. Він вже підписав документи щодо оголошення конкурсу на закупівлю харчування за каталогом.

Ми це питання закрили, — заявив Загороднюк.

Реформу харчування проведуть майже у всіх армійських частинах. Керівник відомства додав, що деякі частини стануть виключенням. В них нові норми не вводитимуть, оскільки з економічного погляду, за словами Загороднюка, це немає сенсу.

Перехід на систему продовольчого забезпечення українських військовослужбовців — ключова реформа ЗСУ. Вона повністю відповідає стандартам армій провідних країн світу. Ця система значно покращує якість їжі, вводить гнучкий механізм замовлення.

Нагадаємо, у грудні суд скасував рішення про призупинення указу щодо реформування харчування в армії. Міноборони у суді довелось аргументувати правомірність наказу, який регламентує процес реформування харчування.