Міноборони: Суд скасував рішення про призупинення указу щодо реформування харчування в армії

Солдатська їдальня. Фото: Сьогодні

https://racurs.ua/ua/n130915-minoborony-sud-skasuvav-rishennya-pro-pryzupynennya-ukazu-schodo-reformuvannya-harchuvannya.html

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Міноборони намагається провести реформування системи харчування в армії, але зустрілося з низкою проблем. Відомству доводиться у суді доводити правомірність наказу, який регламентує процес реформування харчування.

Військовим юристам вдалося домогтися деяких зрушень у цій справі. Шостий апеляційний суд не погодився з припиненням Наказу Міністерства оборони України, який переводив українську армію на нову систему харчування. Про це повідомив міністр оборони України Андрій Загороднюк у своєму Telegram-каналі.

Чиновник уточнив, що розгляд справи по суті розпочнеться тільки 21 січня 2020 року. Наразі дію наказу призупинено, оскільки, на думку заявника, він був прийнятий із порушенням регламенту. Зі свого боку Міноборони стверджує, що наказ був прийнятий на підставі Постанови Кабміну України від 28 грудня 2016 року.

На даний час на нову систему харчування перейшли 73 військові частини, на черзі ще 283 частини, перехід яких на систему нового харчування був припинений у зв’язку з судовими позовами. Міністр висловив сподівання, що в наступному році закупівлю необхідних для армії продуктів буде відновлено.

Загороднюк додав, що вважає реформу харчування в армії однією із найбільш успішних в Україні. Вона передбачає раціон із 396 продуктів, зокрема це м’ясо, риба, овочі, фрукти і кисломолочні продукти. Також дана реформа дозволить відмовитися від послуг недобросовісних постачальників.

Нагадаємо, що бюджет Міноборони в 2020 році складе 116,1 млрд грн, держгарантії на закупівлю озброєнь і техніки заплановані у розмірі 9 млрд грн, а бюджет Головного управління розвідки — 3,5 млрд грн.