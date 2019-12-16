Минобороны: Суд отменил решения о приостановке указа по реформированию питания в армии

Солдатская столовая. Фото: Сегодня

https://racurs.ua/n130915-minoborony-sud-otmenil-resheniya-o-priostanovke-ukaza-po-reformirovaniu-pitaniya-v-armii.html

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Минобороны в настоящее время пытается провести реформирование системы питания в армии, но встретилось с рядом проблем. Ведомству приходится в суде доказывать правомерность приказа, который регламентирует процесс реформирования питания.

Военным юристам удалось добиться некоторых подвижек в данном деле. Шестой апелляционный суд не согласился с приостановкой Приказа Министерства обороны Украины, который переводил украинскую армию на новую систему питания. Об этом сообщил министр обороны Украины Андрей Загороднюк в своем Telegram-канале.

Чиновник уточнил, что рассмотрение дела по сути начнется только 21 января 2020 года. В настоящее время действие приказа приостановлено, так как, по мнению заявителя, он был принят с нарушением регламента. Со своей стороны Минобороны утверждает, что приказ был принят на основании Постановления Кабмина Украины от 28 декабря 2016 года.

В настоящее время на новую систему питания перешли 73 военные части, на очереди еще 283 части, переход которых на систему нового питания был приостановлен в связи с судебными тяжбами. Министр выразил надежду, что в следующем году закупка необходимых для армии продуктов будет возобновлена.

Загороднюк добавил, что считает реформу питания в армии одной из наиболее успешных в Украине. Она предполагает рацион из 396 продуктов, в частности это мясо, рыба, овощи, фрукты и кисломолочные продукты. Также данная реформа позволит отказаться от услуг недобросовестных поставщиков.

Напомним, что бюджет Минобороны в 2020 году составит 116,1 млрд грн, госгарантии на закупку вооружений и техники запланированы в размере 9 млрд грн, а бюджет Главного управления разведки — 3,5 млрд грн.