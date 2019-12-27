Вооруженные силы Украины с 2020 года перейдут на новую систему питания, фото: Минобороны

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Новая система питания в частях Вооруженных сил Украины стартует с начала 2020 года.

Министр обороны Андрей Загороднюк сообщил на брифинге подробности. Его транслировал «5 канал».

Чиновник отметил, что такое решение позволит существенно улучшить продовольственное обеспечение военнослужащих. Он уже подписал документы об объявлении конкурса на закупку питания по каталогу.

Мы этот вопрос закрыли, — заявил Загороднюк.

Реформу питания проведут почти во всех армейских частях. Руководитель ведомства добавил, что некоторые части станут исключением. В них новые нормы не введут, поскольку с экономической точки зрения, по словам Загороднюка, это не имеет смысла.

Переход на систему продовольственного обеспечения украинских военнослужащих — ключевая реформа ВСУ. Она полностью соответствует стандартам армий ведущих стран мира. Эта система значительно улучшает качество пищи, вводит гибкий механизм заказа.

Напомним, в декабре суд отменил решение о приостановлении указа по реформированию питания в армии. Минобороны в суде пришлось аргументировать правомерность приказа, регламентирующий процесс реформирования питания.