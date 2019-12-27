Курс доллара: гривна просела впервые за месяц, фото — UBR

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Ракурс

Стоимость американской валюты и евро в пятницу, 27 декабря, впервые незначительно увеличилась. Нацбанк установил официальный курс гривны, согласно которому доллар вырос на три копейки, а евро — на четыре. Доллар стоит 23,29 грн, евро — 25,81 грн.

Курс доллара повысился впервые с 29 ноября. Иностранная валюта продолжает быть дешевой, поскольку последний раз подобные сегодняшним значения фиксировались на рынке в январе 2016 года. Тогда доллар стоил 23,26 грн. Евровалюта также впервые с января 2016 года пребывает ниже психологической отметки в 26 грн. На прошлой неделе (20 — 27 декабря) гривна укрепилась на 12 коп.

Напомним, официальный курс доллара рассчитывается, исходя из ситуации на межбанковском валютном рынке, но с определенным временным лагом. На межбанке в четверг американская валюта подорожала на 21 коп. в покупке и на 28 коп. в продаже — 23,45/23,53 грн. Евро на момент закрытия торгов котировался на уровне 26,01/26,09 грн.

В госбюджете-2019 расчеты проводились, исходя из курса на конец года 29,4 грн/долл, в бюджете-2020 заложен средний курс 27 грн/долл. При этом в правительстве уже в декабре заявили, что в марте могут пересмотреть макропрогноз в год и изменить показатели бюджета.

Гривна возглавила рейтинг самых быстрорастущих валют мира. С начала 2019 года национальная валюта выросла по отношению к американскому доллару на 19%.