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Авіакатастрофа в Казахстані: на борту лайнера були українці, фото — tjournal.ru

На борту лайнера, що розбився в Казахстані, були українці (ФОТО, ВІДЕО)

27 гру 2019, 10:14
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Серед пасажирів літака Fokker-100 казахської авіакомпанії Bek Air, що розбився сьогодні вранці поблизу Алмати, були громадяни України. Всього на борту лайнера перебували четверо іноземців.

Про це повідомляє «Інтерфакс-Казахстан» з посиланням на прес-службу МВС Казахстану. Правоохоронці зазначили, що в літаку було двоє громадян України, один громадянин Киргизстану, один громадянин Китаю. Решта пасажирів були громадянами Казахстану.

Авіакатастрофа в Казахстані: на борту лайнера були українці, фото — tjournal.ru

Загалом медики госпіталізували 50 осіб, від 12 до 14 людей загинули. Стан шести постраждалих оцінюється як вкрай важкий.

Рятувальники відшукали бортовий самописець («чорну скриньку»). Розглядається дві версії причин авіакатастрофи — помилка пілота або технічна причина.

Згідно з інформацією на сайті авіаперевізника, його флот складається із середньомагістральних пасажирських літаків Fokker 100. До з’ясування обставин події польоти таких літаків припинені.

Призупинено діяльність і самої авіакомпанії Bek Air. Авіакатастрофа сталася в районі житлового сектора.

Авіакатастрофа в Казахстані: на борту лайнера були українці, фото — tjournal.ru

Нагадаємо, що сьогодні вранці у Казахстані розбився пасажирський літак авіакомпанії Bek Air, що виконував внутрішній рейс Алма-Ата — Нур-Султан. На борту перебували 95 пасажирів і п’ять членів екіпажу. За останніми даними, загинули 12 людей, в тому числі командир повітряного судна.

Авіакатастрофа в Казахстані: на борту лайнера були українці, фото — tjournal.ru

Лайнер при зльоті о 07.00 втратив висоту, зник з радарів, пробив бетонну огорожу і зіткнувся з двоповерховою будовою. Пожежі в результаті зіткнення не сталося. Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв оголосив 28 грудня жалобу в країні.


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