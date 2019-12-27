Авіакатастрофа в Казахстані: на борту лайнера були українці, фото — tjournal.ru

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Серед пасажирів літака Fokker-100 казахської авіакомпанії Bek Air, що розбився сьогодні вранці поблизу Алмати, були громадяни України. Всього на борту лайнера перебували четверо іноземців.

Про це повідомляє «Інтерфакс-Казахстан» з посиланням на прес-службу МВС Казахстану. Правоохоронці зазначили, що в літаку було двоє громадян України, один громадянин Киргизстану, один громадянин Китаю. Решта пасажирів були громадянами Казахстану.

Загалом медики госпіталізували 50 осіб, від 12 до 14 людей загинули. Стан шести постраждалих оцінюється як вкрай важкий.

Рятувальники відшукали бортовий самописець («чорну скриньку»). Розглядається дві версії причин авіакатастрофи — помилка пілота або технічна причина.

Згідно з інформацією на сайті авіаперевізника, його флот складається із середньомагістральних пасажирських літаків Fokker 100. До з’ясування обставин події польоти таких літаків припинені.

Призупинено діяльність і самої авіакомпанії Bek Air. Авіакатастрофа сталася в районі житлового сектора.

Нагадаємо, що сьогодні вранці у Казахстані розбився пасажирський літак авіакомпанії Bek Air, що виконував внутрішній рейс Алма-Ата — Нур-Султан. На борту перебували 95 пасажирів і п’ять членів екіпажу. За останніми даними, загинули 12 людей, в тому числі командир повітряного судна.

Лайнер при зльоті о 07.00 втратив висоту, зник з радарів, пробив бетонну огорожу і зіткнувся з двоповерховою будовою. Пожежі в результаті зіткнення не сталося. Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв оголосив 28 грудня жалобу в країні.