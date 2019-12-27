«Мисс Львов» на телеканале пожаловалась на «преследования» со стороны украинских националистов, фото: instagram

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Ракурс

Наталья Болюх, «Мисс Львов-2018», рассказала в эфире российского «Первого канала» о «преследованиях» в Украине.

По словам 24-летней модели, она испытывает постоянные притеснения со стороны украинских националистов. Об этом она сообщила во время съемок в студии программы «На самом деле».

Однажды Болюх якобы встретили в аэропорту Львова крепкие мужчины. Они заявили, что за ней «приедет» Хаммер «на московских номерах и ее отправят обратно в столицу РФ».

Организаторы программы пригласили в студию Вячеслава Ковтуна и Сергея Запорожского, которые выдают себя за украинских политологов. Они выступили псевдоопонентамы девушки.

Другие участники программы высказывались в защиту модели. Они назвали ее «голубем мира» между Украиной и Россией. Болюх даже не возмутило заявление одного из участников программы, который Революцию Достоинства назвал «результатом действий агрессивных тупых людей».

Напомним, в декабре пропагандистов с российского телеканала НТВ не пропустили в Украину. Съемочной группе отказали в пересечении государственной границы Украины.