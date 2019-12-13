Сергей Савин, фото: НТВ

https://racurs.ua/n130821-propagandistov-iz-rossiyskogo-telekanala-ntv-ne-propustili-v-ukrainu.html

Ракурс

Пропагандистов с российского телеканала НТВ не пропустили в Украину в столичном аэропорту «Борисполь».

В «Борисполь» российская съемочная группа вместе с одним из ведущих НТВ Сергеем Савиным прилетела сегодня утром. Об этом сообщается на сайте телеканала.

По его словам, после процедуры прохождения контроля в аэропорту им было вручено решение об отказе в пересечении государственной границы Украины.

Официальная причина — я не смог подтвердить цель своего запланированного пребывания здесь, — отметил Савин.

Он также сообщил, что во время прохождения контроля съемочная группа сразу сообщила, кто они и что собираются делать в Украине.

Были заявлены темы: расследование убийства Павла Шеремета, будущая активизация газовых переговоров, обещанный президентом Зеленским обмен пленных до конца года и возможное прекращение огня на линии соприкосновения, — отметил Савин.

Сегодня вечером его должны отправить обратно в Россию.

Напомним, вчера в Киев прибыли российские пропагандисты из телеканала «Звезда».