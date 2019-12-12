Пропагандисты Кремля. Фото: Politeka

https://racurs.ua/n130749-v-rade-trebuut-ot-sbu-zaderjat-propagandistov-kremlya-pribyvshih-v-kiev.html

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Российские пропагандисты телеканала «Звезда» сегодня прибыли в Киев. Задержать их требует от Службы безопасности Украины партия «Европейская солидарность».

Сегодня, 12 декабря, российский канал «Звезда» сообщил, что его съемочная группа беспрепятственно прибыла в столицу Украины с рабочей поездкой. Это СМИ является информационным подразделением Министерства обороны Российской Федерации и неоднократно осуществляло информационные вбросы, направленные против Украины, сообщает пресс-служба «Евросолидарности».

По мнению ЕС, телеканал «Звезда» принимает участие в развертывании военной агрессии против Украины, а также непосредственно виновен в гибели многих украинских граждан.

В политсиле удивлены, что съемочная группа была допущена в Украину и может свободно перемещаться по Киеву. Также в ЕС требуют дать оценку действиям должностных лиц, допустивших въезд российских пропагандистов на территорию нашей страны.

Как известно, на брифинге по итогам встречи лидеров «нормандской четверки» в Париже 9 декабря президент Украины Владимир Зеленский приглашал российских пропагандистов лично посетить Донбасс и посмотреть, как живут его жители.

Негласный запрет на въезд российских пропагандистов действовал с 2014 года, когда Россия развязала войну против Украины.