Пропагандисти Кремля. Фото: Politeka

https://racurs.ua/ua/n130749-u-radi-vymagaut-vid-sbu-zatrymaty-propagandystiv-kremlya-yaki-prybuly-do-kyieva.html

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Російські пропагандисти з телеканалу «Звєзда» сьогодні прибули до Києва. Затримати їх вимагає від Служби безпеки України партія «Європейська солідарність».

Сьогодні, 12 грудня, російський канал «Звєзда» повідомив, що його знімальна група безперешкодно прибула до столиці України з робочою поїздкою. Це ЗМІ є інформаційним підрозділом Міністерства оборони Російської Федерації і неодноразово здійснювало інформаційні вкидання, спрямовані проти України, повідомляє прес-служба «Євросолідарності».

На думку ЄС, телеканал «Звєзда» бере участь у розгортанні військової агресії проти України, а також безпосередньо винен у загибелі багатьох українських громадян.

У політсилі здивовані, що знімальна група була допущена в Україну і може вільно переміщатися Києвом. Також у ЄС вимагають дати оцінку діям посадових осіб, які допустили в’їзд російських пропагандистів на територію нашої країни.

Як відомо, на брифінгу за підсумками зустрічі лідерів «нормандської четвірки» у Парижі 9 грудня президент України Володимир Зеленський запрошував російських пропагандистів особисто відвідати Донбас і подивитися, як живуть його мешканці.

Негласна заборона на в’їзд російських пропагандистів діяла з 2014 року, коли Росія розв’язала війну проти України.