ВАКС. Фото: 112 Украина

https://racurs.ua/n130820-nabu-obyazano-vnesti-v-erdr-svedeniya-otnositelno-truby-bogdana-i-smirnova-vaks.html

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Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) обязано внести сведения, полученные от адвоката Петра Порошенко Игоря Голованя, в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР).

Такое постановление огласил судья Высшего антикоррупционного суда Украины (ВАКС) Сергей Мойсак сегодня, 13 декабря.

Головань обвинил сотрудников НАБУ в бездеятельности, которая заключается в невнесении в ЕРДР предоставленных им сведений о возможных правонарушениях со стороны директора Государственного бюро расследований (ГБР) Романа Трубы, руководителя Офиса президента Украины Андрея Богдана и его заместителя Андрея Смирнова.

Судья считает, что досудебное расследование, согласно нормам Уголовно-процессуального кодекса (УПК), начинается в момент внесения сведений о возможном правонарушении в ЕРДР. Постановление ВАКС не подлежит обжалованию.

Напомним, что 19 ноября в телеграм-канале «Трубу прорвало» были представлены скандальные аудиозаписи. На них якобы генпрокурор Руслан Рябошапка и Богдан заставляют якобы Трубу приостановить обыски по некоторым уголовным производствам.

Труба утверждает, что данные аудиозаписи являются провокацией и не отвечают действительности.

Партия «Европейская солидарность» потребовала в парламенте создания временной следственной комиссии для расследования фактов возможного вмешательства Офиса президента в работу правоохранительных органов. Также партия потребовала отстранить от занимаемых должностей фигурантов скандальных разговоров, которые были обнародованы в телеграм-канале.

Головань добавил, что письменно уведомлял НАБУ и Генпрокуратуру о вероятных разговорах Трубы, Богдана и Смирнова. По словам Голованя, НАБУ не особо проявляет желание расследовать данный инцидент, но теперь им придется провести досудебное расследование.