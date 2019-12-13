ВАКС. Фото: 112 Україна

https://racurs.ua/ua/n130820-nabu-zobov-yazane-vnesty-do-ierdr-vidomosti-schodo-truby-bogdana-i-smyrnova-vaks.html

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Національне антикорупційне бюро (НАБУ) зобов’язане внести відомості, отримані від адвоката Петра Порошенка Ігоря Голованя, до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР).

Таку постанову оголосив суддя Вищого антикорупційного суду України (ВАКС) Сергій Мойсак сьогодні, 13 грудня.

Головань звинуватив співробітників НАБУ в бездіяльності, яка полягає у невнесенні до ЄРДР наданих їм відомостей про можливі правопорушення з боку директора Державного бюро розслідувань (ДБР) Романа Труби, керівника Офісу президента України Андрія Богдана та його заступника Андрія Смирнова.

Суддя вважає, що досудове розслідування, згідно з нормами Кримінально-процесуального кодексу (КПК), починається у момент внесення відомостей про можливе правопорушення до ЄРДР. Постанова ВАКС не підлягає оскарженню.

Нагадаємо, що 19 листопада в телеграм-каналі «Трубу прорвало» були представлені скандальні аудіозаписи. На них нібито генпрокурор Руслан Рябошапка та Богдан змушують нібито Трубу призупинити обшуки за деякими кримінальними провадженнями.

Труба стверджує, що дані аудіозаписи є провокацією і не відповідають дійсності.

Партія «Європейська солідарність» зажадала в парламенті створення тимчасової слідчої комісії для розслідування фактів можливого втручання Офісу президента у роботу правоохоронних органів. Також партія вимагає відсторонити від займаних посад фігурантів скандальних розмов, які були оприлюднені в телеграм-каналі.

Головань додав, що письмово повідомляв НАБУ і Генпрокуратуру про ймовірні розмовах Труби, Богдана і Смирнова. За словами Голованя, НАБУ не проявляє особливого бажання розслідувати даний інцидент, але тепер їм доведеться провести досудове розслідування.