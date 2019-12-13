Сергій Савін, фото: НТВ

https://racurs.ua/ua/n130821-propagandystiv-z-rosiyskogo-telekanalu-ntv-ne-propustyly-do-ukrayiny.html

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Пропагандистів з російського телеканалу НТВ не пропустили до України в столичному аеропорту «Бориспіль».

До «Борисполя» російська знімальна група разом з одним із ведучих НТВ Сергієм Савіним прилетіла сьогодні вранці. Про це повідомляється на сайті телеканалу.

За його словами, після процедури проходження контролю в аеропорту їм було вручене рішення про відмову в перетині державного кордону України.

Офіційна причина — я не зміг підтвердити мету свого запланованого перебування тут, — зазначив Савін.

Він також повідомив, що під час проходження контролю знімальна група відразу повідомила, хто вони та що збираються робити в Україні.

Були заявлені теми: розслідування вбивства Павла Шеремета, майбутня активізація газових переговорів, обіцяний президентом Зеленським обмін полонених до кінця року і можливе припинення вогню на лінії зіткнення, — зазначив Савін.

Сьогодні ввечері його мають відправити назад до Росії.

Нагадаємо, вчора до Києва прибули російські пропагандисти з телеканалу «Звєзда».