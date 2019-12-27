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Ракурс
Тарифи на тепло. Фото: KP.UA

У Кропивницькому знижено тариф на тепло на 28,7% — Гончарук

27 гру 2019, 11:19
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У Кропивницького місцева влада вже встигли переглянути тарифи на тепло і жителі отримають платіжки з меншими на 28,7% сумами. Також тарифи на тепло будуть незабаром переглянуті в усіх регіонах країни.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.

Раніше Кабмін ухвалив рішення, яке дозволяє зменшити у платіжках суму за тепло до 30%.

У Черкасах, Житомирі, Кривому Розі, Обухові та низці інших міст України вже проходить перегляд тарифів.

Найоперативнішими виявилися органи місцевого самоврядування Кропивницького, які вже встигли зробити перерахунок тарифів у бік їх зменшення.

Прем'єр-міністр закликав місцеву владу всіх населених пунктів активніше долучатися до процесу перегляду тарифів для населення.

Як раніше писав «Ракурс», уряд України прийняв рішення, яке дозволить у грудні знизити тарифи на тепло на 30%. Гончарук заявив, що всі необхідні для цього інструменти вже надані органам місцевої влади.

Джерело: Ракурс


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