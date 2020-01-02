Конкурс в турборежиме: Венедиктова за три дня хочет найти себе заместителей в ГБР / Фото: Фейсбук

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Ракурс

Конкурс на занятие вакантных должностей первого заместителя директора Государственного бюро расследований и двух заместителей главы ведомства 29 декабря объявила временно исполняющая обязанности главы ГБР нардеп от «Слуги народа» Ирина Венедиктова.

Согласно объявлению, документы от кандидатов, желающих принять участие в конкурсе, принимаются с 30 декабря по 3 января включительно. Как указано на сайте ведомства, всего за несколько рабочих дней кандидаты лично должны подать пакет документов, в том числе заявление, автобиографию, декларацию, копии документов о высшем образовании, трудовой книжки, регистрационной карточки налогоплательщика, а также медицинскую справку о прохождении обязательного предварительного и периодических психиатрических осмотров, сертификат о прохождении профилактического наркологического учета. Кроме этого, кандидатам необходимо предоставить справку об отсутствии (наличии) судимости, копию военного билета.

В то же время, некоторые юристы и журналисты в своих комментариях в Facebook поставили под сомнение возможность собрать и зарегистрировать для участия в конкурсе соответствующий пакет документов, учитывая новогодние выходные и работу госучреждений и медучреждений.

Вы знали о том, что т. и. о. директора ГБР Ирина Венедиктова запустила конкурс на должности своих заместителей? И что срок подачи документов — с 30 декабря по 3 января? Неудивительно, что не знали. На ФБ-странице Государственного бюро расследований новость об этом не публиковали. Пресс-релизов — не было. На главной странице сайта ГБР вы этого тоже не найдете, — отмечает журналист Даниил Мокрик.

Напомним, на сайте ГБР указано, что на службу в бюро принимаются граждане Украины на конкурсной основе в добровольном порядке. Кроме этого, известно, что глава ГБР утверждает квалификационные требования и критерии профессиональной пригодности для занятия должностей в бюро.