Новости медицины: от осложнений гриппа умер человек, врачи назвали тип смертельного вируса / Фото: Википедия

https://racurs.ua/n131592-gripp-unes-jizn-ukrainca-laboratoriya-nazvala-tip-smertelnogo-virusa.html

Ракурс

Грипп унес жизнь мужчины в Украине, который заболел вирусной инфекцией накануне Нового года — 20 декабря. По данным Центра общественного здоровья, мужчина умер от осложнений гриппа.

Мужчина из группы медицинского риска заболел 20 декабря 2019 года, вирус гриппа типа, А установлен лабораторно, — говорится в сообщении Центра.

Врачи проводили реанимационные мероприятия, однако 31 декабря пациент умер. Всего с начала эпидемиологического сезона были госпитализированы свыше 53 тыс. человек, подавляющее большинство из которых — 79% - дети. С начала октября против гриппа вакцинировались более 227 тыс. человек.

Также в Центре общественного здоровья напомнили, что лучшая профилактика гриппа — ежегодная вакцинация, которая уменьшает вероятность заболеть или перенести серьезные осложнения.

Грипп имеет симптомы, подобные ОРВИ, но гораздо опаснее. Симптомами гриппа является внезапное начало болезни, ломота в мышцах и суставах, головная боль, повышение температуры тела до 38 °C, боль в горле, кашель, в отдельных случаях — рвота и диарея.

Заразиться вирусом гриппа можно воздушно-капельным путем, в результате тесного контакта (пребывание на расстоянии около 2 м).