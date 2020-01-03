Мальчика везли из Марокко в Испанию, спрятав в продуктовой тележке, фото — El Pais

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Ракурс

Необычный факт нелегального проникновения в Европу из африканских стран зафиксировали в Испании. 10-летнего мальчика пытались ввезти из Марокко, спрятав в продуктовой тележке.

Ребенка посадили в коляску и сверху забросали мешками с фруктами и овощами. Полиция арестовала 34-летнего мужчину и 38-летнюю женщину, которые прятали мальчика, по обвинению в торговле людьми, сообщает Independent.

Предполагают, что мама мальчика заплатила за его перевозку, но неизвестно, ждали ли его какие-то родственники в Испании. Ребенка отправили обратно к маме, которая живет в приюте для мигрантов в Мелилье. Она заплатила за перевозку сына в Европу.

В мае испанские пограничники нашли 20-летнего беженца, который прятался за приборной панелью автомобиля, который ехал из Марокко в Европу. А в январе прошлого года двух мужчин обнаружили внутри матрасов, которые везли в Европу. Матрасы привязали к багажнику фургона, который ехал из Африки в Испанию. Нацгвардейцы ножом прорезали ткань и вытащили нарушителей границы.

«Ракурс» сообщал, что бывшего руководителя автогиганта Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона вынесли из квартиры, в которой он находился под домашним арестом, в чехле для виолончели.