В Иране назначили приемника Сулеймани, СМИ назвали имена других погибших вместе с иранским генералом

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Касема Сулеймани на посту командующего «Силами аль-Кудс» в составе Корпуса стражей исламской революции, который был убит в результате удара Военно-воздушных сил США в Багдаде, сменит генерал-майор Исмаил Каани. Такое решение принял 3 января верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

Известно, что Исмаил Каани с 1997 года до 2020 года занимал должность заместителя командующего «Силами аль-Кудс», сообщает newsru.co.il со ссылкой на агентство IRNA.

Также стало известно, что минувшей ночью в международном аэропорту Багдада, помимо Сулеймани погибли еще 11 человек, в их числе заместитель командира проиранского шиитского ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби» Абу Махди аль-Муандис. Информацию о числе погибших подтвердил посол Ирана в Ираке Ирадж Масджиди.

Кроме этого, катарский телеканал «Аль-Джазира» называл имя еще одного погибшего — Мухаммад аль-Джабири, который отвечал в «Аль-Хашд аш-Шааби» за внешние связи.

Напомним, в ночь на пятницу, 3 января, ВВС США выпустили четыре ракеты по грузовому терминалу аэропорта Багдада, что вызвало возгорание двух автомобилей. В этих авто находились члены ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби» и Касем Сулеймани.

Позже стало известно, что Сулеймани уничтожили по личному распоряжению президента США Дональда Трампа. Министерство обороны США опубликовало заявление о том, что операция была проведена в рамках «решительных оборонительных действий, направленных на защиту американского персонала за рубежом», с целью сдержать «планы будущих атак со стороны Ирана».