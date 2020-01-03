В Ірані призначили наступника Сулеймані, ЗМІ назвали імена інших загиблих разом з іранським генералом

https://racurs.ua/ua/n131596-v-irani-pryznachyly-nastupnyka-suleymani-zmi-nazvaly-imena-inshyh-zagyblyh-razom-z-iranskym.html

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Касема Сулеймані на посаді командувача «Силами аль-Кудс» у складі Корпусу вартових ісламської революції, який був убитий внаслідок авіаудару Військово-повітряних сил США у Багдаді, замінить генерал-майор Ісмаїл Каані. Таке рішення оголосив 3 січня верховний лідер Ірану Алі Хаменеї.

Відомо, що Ісмаїл Каані з 1997 року до 2020 року обіймав посаду заступника командувача «Силами аль-Кудс», повідомляє newsru.co.il з посиланням на агентство IRNA.

Також стало відомо, що минулої ночі в міжнародному аеропорту Багдада, окрім Сулеймані загинули ще 11 осіб, зокрема й заступник командира проіранського шиїтського ополчення «Аль-Хашд аш-Шааб» Абу Махді аль-Муандіс. Інформацію про кількість загиблих підтвердив посол Ірану в Іраці Ірадж Масджид.

Крім цього, катарський телеканал «Аль-Джазіра» називав ім’я ще одного загиблого — Мухаммад аль-Джабір, який відповідав в «Аль-Хашд аш-Шааб» за зовнішні зв’язки.

Нагадаємо, у ніч на п’ятницю, 3 січня, ВПС США випустили чотири ракети по вантажному терміналу аеропорту Багдада, що викликало займання двох автомобілів. У цих авто перебували члени ополчення «Аль-Хашд аш-Шааб» і Касем Сулеймані.

Пізніше стало відомо, що Сулеймані знищили за особистим розпорядженням президента США Дональда Трампа. Міністерство оборони США опублікувало заяву про те, що операція була проведена в рамках «рішучих оборонних дій, спрямованих на захист американського персоналу за кордоном», з метою стримати «плани майбутніх атак з боку Ірану».