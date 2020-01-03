Вихідні-2020: українці відпочиватимуть 115 днів, фото — Всвіті

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У 2020 році громадяни України матимуть з врахуванням суботи і неділі 115 вихідних днів. В Україні дев’ять разів переноситимуть робочі та вихідні дні, тому громадяни відпочиватимуть декілька днів поспіль.

Йдеться про такі періоди в календарі: 4—7 січня, 7—9 березня, 18—20 квітня, 1—3 травня, 9—11 травня, 6—8 червня, 27—29 червня, 22—24 серпня і 25—27 грудня.

Офіційними вихідними в 2020 році є 11 дат, а саме:

1 січня — Новий рік (середа);

7 січня — православне Різдво Христове (вівторок);

8 березня — Міжнародний жіночий день (неділя);

19 квітня — Великдень (неділя);

1 травня — Міжнародний день праці (п'ятниця);

9 травня — День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (субота);

7 червня — день Святої Трійці (неділя);

28 червня — день Конституції України (неділя);

24 серпня — день незалежності України (понеділок);

14 жовтня — День захисника України (середа);

25 грудня — Різдво Христове за григоріанським календарем (п'ятниця).

Нагадаємо, що в Україні законодавство (ст. 73 Кодексу законів про працю) передбачає встановлення додаткового вихідного дня, якщо державне свято припадає на суботу або неділю. Отож, вихідними будуть понеділки 9 березня, 20 квітня, 11 травня, 8 червня і 29 червня.

Найближчими днями українців очікує перший період «довгих» вихідних — 4—7 січня. Робочий день з понеділка, 6 січня, уряд ще в жовтні 2019 року переніс на суботу, 11 січня. У вівторок, 7 січня, в Україні відзначається Різдво Христове.