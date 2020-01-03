Выходные—2020: украинцы будут отдыхать 115 дней, фото — Всвіті

https://racurs.ua/n131594-v-2020-godu-ukraincy-budut-imet-115-vyhodnyh-dney.html

Ракурс

В 2020 году граждане Украины будут иметь с учетом субботы и воскресенья 115 выходных дней. В Украине девять раз перенесут рабочие и выходные дни, поэтому граждане будут отдыхать несколько дней подряд.

Речь идет о таких периодах в календаре: 4—7 января, 7—9 марта, 18—20 апреля, 1—3 мая, 9−11 мая, 6—8 июня, 27—29 июня, 22—24 августа и 25—27 декабря.

Официальными выходными в 2020 году являются 11 дат, а именно:

1 января — Новый год (среда);

7 января — православное Рождество Христово (вторник);

8 марта — Международный женский день (воскресенье);

19 апреля — Пасха (воскресенье);

1 мая — Международный день труда (пятница);

9 мая — День победы над нацизмом во Второй мировой войне (суббота);

7 июня — день Святой Троицы (воскресенье);

28 июня — День Конституции Украины (воскресенье);

24 августа — День независимости Украины (понедельник);

14 октября — День защитника Украины (среда);

25 декабря — Рождество Христово по григорианскому календарю (пятница).

Напомним, что в Украине законодательство (ст. 73 Кодекса законов о труде) предусматривает установление дополнительного выходного дня, если государственный праздник выпадает на субботу или воскресенье. Выходными в 2020 году будут понедельники 9 марта, 20 апреля, 11 мая, 8 июня и 29 июня.

В ближайшие дни украинский ожидает первый период «длинных» выходных — 4—7 января. Рабочий день с понедельника, 6 января, правительство еще в октябре 2019 года перенесло на субботу, 11 января. Во вторник, 7 января, в Украине отмечается Рождество Христово.