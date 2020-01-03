Хлопчика везли з Марокко до Іспанії, заховавши у продуктовому візку, фото — El Pais

https://racurs.ua/ua/n131597-hlopchyka-perevozyly-z-marokko-do-ispaniyi-zahovavshy-u-produktovomu-vizku-foto.html

Ракурс

Незвичний факт нелегального проникнення в Європу із африканських країн зафіксували в Іспанії. 10-річного хлопчика намагалися ввезти з Марокко, заховавши в продуктовому візку.

Дитину посадили у візок і зверху закидали мішками з фруктами та овочами. Поліція заарештувала 34-річного чоловіка і 38-річну жінку, які ховали хлопчика, за звинуваченням в торгівлі людьми, повідомляє Independent.

Припускають, що мама хлопчика заплатила за його перевезення, але невідомо, чи чекали його якісь родичі в Іспанії. Дитину відправили назад до мами, яка живе в притулку для мігрантів у Мелільї. Вона заплатила за перевезення сина до Європи.

У травні іспанські прикордонники знайшли 20-річного біженця, який ховався за приладовою панеллю автомобіля, який їхав з Марокко в Європу. А у січні минулого року двох чоловіків виявили всередині матраців, які везли до Європи. Матраци прив’язали до багажника фургона, який їхав з Африки до Іспанії. Нацгвардійці ножем прорізали тканину і витягнули порушників кордону.

«Ракурс» повідомляв, що колишнього керівника автогіганта Renault—Nissan—Mitsubishi Карлоса Гона винесли з квартири, у якій він перебував під домашнім арештом, в чохлі для віолончелі.