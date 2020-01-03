Прем'єр Ізраїлю прокоментував вбивство іранського генерала. Фото: Kp.ru

https://racurs.ua/ua/n131598-tramp-zaslugovuie-na-nashu-vdyachnist-premier-izrayilu-pro-vbyvstvo-generala-suleymani.html

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Біньямін Нетаньяху, прем'єр-міністр Ізраїлю, зробив заяву з приводу ліквідації Військово-повітряними силами США в Багдаді командувача іранськими «Силами аль-Кудс» генерала Касема Сулеймані.

За словами глави ізраїльського уряду, США мають право себе захищати. Нетаньяху впевнений, що Сулеймані відповідальний за загибель ні в чому не винних громадян Сполучених Штатів. Про це 3 січня повідомляють «Новини Ізраїлю».

Трамп заслуговує на нашу вдячність, і ми підтримуємо Сполучені Штати, — заявив Нетаніягу.

Водночас президент Іраку Бархам Салех засудив американські авіаудари по Багдаду, внаслідок яких загинув генерал Сулеймані. Глава держави закликав усі сторони до розумної поведінки.

Засуджуємо цей напад на військових командирів, що належать до іракських військових інститутом, у якого безсумнівно будуть наслідки і вплив на безпеку Іраку і регіону, — заявив Салех.

Нагадаємо, 3 січня військові США за наказом президента Дональда Трампа провели атаку в аеропорту Багадада і вбили іранського генерала Касема Сулеймані. В Пентагоні назвали атаку «оборонними діями на захист американських службовців». Згодом Держдеп Сполучених Штатів Америки закликав американських громадян в Іраку «негайно покинути країну» після зростання напруженості в регіоні.

Колишній віце-президент США Джо Байден розкритикував операцію Пентагону, а спікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі заявила, що Трамп не радився з Конгресом перед тим, як віддати наказ ліквідувати Сулеймані.