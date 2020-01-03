Порошенко против Портнова: следователи ГБР игнорируют суд, фото — НВ

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Ракурс

Следователи Государственного бюро расследований не желают ходить в суд по «делу моряков» и давать показания относительно утечки секретной информации. Об этом заявил адвокат пятого президента Украины Петра Порошенко Игорь Головань.

Следователей Печерский райсуд Киева вызывал для дачи показаний по делу, которое инициировал Андрей Портнов, экс-заместитель главы Администрации президента-беглеца Виктора Януковича.

Следователи не желают являться в суд и давать показания, — заявил возле здания ГБР Головань, который второй день подряд пытается передать четырем следователем ГБР вызов в суд.

Головань во второй раз принес повестки в суд четырем следователем ГБР, которые фигурируют в качестве свидетелей по делу о защите чести, достоинства и деловой репутации Портнова. Они уже дважды не явились в суд.

Бывший заместитель главы АП требовал опровергнуть информацию о нем, которую Порошенко опубликовал в сети. Речь шла о том, что материалы «дела моряков» несмотря на тайну следствия были переданы из ГБР Портнову, который затем передал эту информацию России, а именно — постоянному представителю РФ в ООН Василию Небензе.

Информация с ограниченным доступом попадает в ГБР, расшифровывается и попадает, в том числе, в государство-агрессор. Мы знаем, например, что для проведения экспертизы изымались секретные документы, даже из Генштаба, планы Вооруженных сил Украины. Следователей должны допросить в суде именно о том, каким путем закрытая информация, которая попадает в бюро, выходит за пределы ГБР, — заявил адвокат.

Ранее «Ракурс» сообщал, что относительно деятельности Госбюро расследований зарегистрированы шесть уголовных производств, в частности, по факту совершения следователями ГБР незаконного сбора, использования и распространения конфиденциальной информации о лице, а также получения в целях разглашения сведений, составляющих коммерческую и банковскую тайну.

Адвокат Порошенко хлопотал и о том, чтобы следствие установило средства связи, которые используют Портнов, Труба и следователи центрального аппарата ГБР, чтобы выяснить, общаются ли они между собой.