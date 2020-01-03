Порошенко проти Портнова: слідчі ДБР ігнорують суд, фото — НВ

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Слідчі Державного бюро розслідувань не хочуть ходити до суду у «справі моряків» й давати свідчення щодо витоку таємної інформації. Про це заявив адвокат п’ятого президента України Петра Порошенка Ігор Головань.

Слідчих раніше Печерський райсуд Києва викликав для надання свідчень у справі, яку ініціював Андрій Портнов, екс-заступник голови Адміністрації президента-втікача Віктора Януковича.

Слідчі не бажають з’являтися до суду й давати показання, — заявив біля будівлі ДБР Головань, який другий день поспіль намагається передати чотирьом слідчим ДБР виклик до суду.

Головань вдруге приніс повістки до суду чотирьом слідчим ДБР, які фігурують як свідки у справі щодо захисту честі, гідності та ділової репутації Портнова. Вони вже двічі не з’явилися до суду.

Колишній заступник глави АП вимагав спростувати інформацію про нього, яку Порошенко оприлюднив у мережі. Йшлося про те, що матеріали «справи моряків» попри таємницю слідства були передані з ДБР Портнову, який потім передав цю інформацію Росії, а саме — постійному представнику Федерації в ООН Василю Небензі.

Інформація з обмеженим доступом потрапляє до ДБР, розшифровується і потрапляє, в тому числі, до держави-агресора. Ми знаємо, наприклад, що для проведення експертизи вилучалися секретні документи, навіть із Генштабу, плани Збройних сил України. Слідчих мають допитати в суді саме про те, яким шляхом закрита інформація, яка потрапляє до бюро, виходить за межі Держбюро, — заявив адвокат.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що щодо діяльності Держбюро розслідувань зареєстровано шість кримінальних проваджень, зокрема, за фактом вчинення слідчими ДБР незаконного збору, використання та поширення конфіденційної інформації про особу, а також отримання з метою розголошення відомостей, що становлять комерційну та банківську таємницю.

Адвокат Порошенка клопотав й про те, щоб слідство встановило засоби зв’язку, які використовують Портнов, Труба, слідчі центрального апарату ДБР, щоб з’ясувати, чи спілкуються вони між собою.