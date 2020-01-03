Польща стане «шпилем НАТО» через можливу атаку з боку Росії, фото: U.S. Army Europe

https://racurs.ua/ua/n131602-polscha-stane-shpylem-nato-cherez-mojlyvu-ataku-z-boku-rosiyi.html

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Польща стане так званим «шпилем НАТО» через потенційну можливість нападу з боку Російської Федерації.

Військове командування Північноатлантичного альянсу планує збільшити фінансування польської армії. Про це повідомив Маріуш Блащак, міністр національної оборони, в інтерв’ю «Польському радіо».

Польське відомство вже готується до цього чергування. На думку Блащака, такі заходи тільки посилять співпрацю між союзниками, а також є результатом довіри військово-політичного блоку. 21-а Бригада підгадянських стрільців вже почала чергування в повітряних силах НАТО.

Це також доказ боєздатності польських солдатів, — вважає військовий.

Чергування триватиме рік. З 2020 року Польща виконуватиме свої завдання в межах натівських структур.

Так званий шпиль НАТО — новий вид сил швидкого реагування. Його створили після анексії Криму Росією і початку наступу російської армії у Донецькій та Луганській областях у 2014 році. Польща буде однією із семи рамкових держав. До сухопутних сил підвищеної готовності належатимуть також Німеччина, Франція, Іспанія, Велика Британія, Італія і Туреччина.

Раніше стало відомо, що НАТО збільшить кількість бригад на кордоні з Російською Федерацією. До бригади під командуванням Польщі увійдуть батальйони від Словаччини та Чехії.