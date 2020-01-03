Польша станет «шпилем НАТО» из-за возможной атаки со стороны России, фото: U.S. Army Europe

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Польша станет так называемым «шпилем НАТО» из-за потенциальной возможности нападения со стороны Российской Федерации.

Военное командование Североатлантического альянса планирует увеличить финансирование польской армии. Об этом сообщил Мариуш Блащак, министр национальной обороны, в интервью «Польскому радио».

Польское ведомство уже готовится к этому дежурству. По мнению Блащака, такие меры только усилят сотрудничество между союзниками, а также являются результатом доверия со стороны военно-политического блока. 21-я Бригада подгадянских стрелков уже начала дежурство в воздушных силах НАТО.

Это также доказательство боеспособности польских солдат, — считает военный.

Дежурство продлится год. С 2020 года Польша будет выполнять свои задачи в рамках натовских структур.

Так называемый шпиль НАТО — новый вид сил быстрого реагирования. Его создали после аннексии Крыма Россией и начала наступления российской армии в Донецкой и Луганской областях в 2014 году. Польша будет одной из семи рамочных государств. К сухопутным силам повышенной готовности принадлежат также Германия, Франция, Испания, Великобритания, Италия и Турция.

Ранее стало известно, что НАТО увеличит количество бригад на границе с Российской Федерацией. В бригаду под командованием Польши войдут батальоны от Словакии и Чехии.