Вертолеты Airbus H125. Фото: ГПСУ

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Государственная пограничная служба Украины сегодня получила два вертолета Airbus H125 из Франции.

Вертолеты экономичны, поэтому подходят для подготовки летного состава. Украина получила эту технику в рамках межправительственного соглашения для единой системы авиационной безопасности и гражданской защиты. Об этом 3 января сообщила пресс-служба ГПСУ.

По словам первого заместителя министра внутренних дел Сергея Ярового, Н125 будут выполнять задачи по мониторингу государственной границы. Всего в рамках контракта украинская сторона получила пять вертолетов Н225 для спасателей и гвардейцев. Заработает Сервисный центр для обслуживания этой техники.

Руководитель ГПСУ Сергей Дейнеко отметил, что французские вертолеты в 4−5 раз экономнее Ми-8, которые на службе ведомства. Ранее спасательная служба нуждалась в таких воздушных машинах.

Используя их, мы достигаем главного — постоянного присутствия в воздухе и оперативности реагирования на изменения обстановки на государственной границе. Мы очень довольны, потому что это современный, надежный вертолет, — заявил Дейнеко.

Напомним, в июне из Франции в Украину прибыл вертолет Н225 (Super Puma). Это была третья машина, которую пригнали в Украину в рамках договора между МВД и компанией Airbus.