Гелікоптери Airbus H125. Фото: ДПСУ

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Державна прикордонна служба України сьогодні отримала два гелікоптери Airbus H125 із Франції.

Гвинтокрили економічні, тому підходять для підготовки льотного складу. Україна отримала цю техніку в рамках міжурядової угоди для єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту. Про це 3 січня повідомила прес-служба ДПСУ.

За словами першого заступника міністра внутрішніх справ Сергія Ярового, Н125 виконуватимуть завдання з моніторингу державного кордону. Загалом у рамках контракту українська сторона отримала п’ять гелікоптерів Н225 для рятувальників та гвардійців. Запрацює Сервісний центр для обслуговування цієї техніки.

Керівник ДПСУ Сергій Дейнеко наголосив, що французькі вертольоти в 4−5 разів економніші за Мі-8, які на службі відомства. Раніше рятувальна служба потребувала таких повітряних машин.

Використовуючи їх, ми досягаємо головного — постійної присутності в повітрі та оперативності реагування на зміни обстановки на державному кордоні. Ми надзвичайно задоволені, тому що це сучасний, надійний гелікоптер, — заявив Дейнеко.

Нагадаємо, у червні із Франції в Україну прибув вертоліт Н225 (Super Puma). Це була третя машина, яку пригнали в Україну в межах договору між МВС та компанією Airbus.