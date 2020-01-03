Трамп о ликвидации Сулеймани: Его надо было убрать много лет назад

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Ракурс

Президент США Дональд Трамп, который накануне отдал приказ ликвидировать иранского генерала, командующего «Силами аль-Кудс» в составе Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани, 3 января прокомментировал свое решение. По мнению американского лидера, архитектора ряда военных операций Ирана, в том числе и против армии США, стоило ликвидировать еще много лет назад.

Также Трамп возложил ответственность на Сулеймани за убийство или ранение тысяч американцев в течение длительного периода времени.

Сулеймани намеревался убить еще многих… но был пойман! Он непосредственно и опосредованно отвечает за гибель миллионов людей, включая недавние убийства большого количества иранских протестующих, — пишет Трамп в Твиттере.

Кроме этого, президент США обвинил Тегеран в неспособности признать это. По мнению Трампа, Сулеймани одновременно и ненавидели и боялись в Иране. Также Трамп поставил под сомнение масштабность горевания жителей Ирана за Сулеймани, утверждая, что власть в Тегеране пытается гиперболизировать этот процесс.

Его следовало убрать много лет назад, — резюмировал президент США.

Напомним, в ночь на пятницу, 3 января, ВВС США выпустили четыре ракеты по грузовому терминалу аэропорта Багдада, что вызвало возгорание двух автомобилей. В этих авто находились члены ополчения «Аль-Хашд аш-Шааб» и Касем Сулеймани. Позже стало известно, что Сулеймани уничтожили по личному распоряжению президента США Дональда Трампа.