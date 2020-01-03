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Украинец после употребления консервы из свинины умер от ботулизма, фото: pxhere
Украинец после употребления консервы из свинины умер от ботулизмаhttps://racurs.ua/n131604-ukrainec-posle-upotrebleniya-konservy-iz-svininy-umer-ot-botulizma.htmlРакурс
Ботулизм стал причиной смерти 59-летнего украинца.
Он умер после употребления консервы из свинины домашнего приготовления. Об этом сообщает в Facebook Центр общественного здоровья.
У больного было тяжелое течение заболевания. Сыворотка не помогла, а проведение трех операций состояние пациента не улучшили. Гражданин умер 30 декабря 2019 года. Обстоятельства трагедии выясняются.
Эксперты предупреждают о последствиях употребления некачественных товаров. По словам медиков, следует тщательно проверять продукцию, которая произведена из копченой, соленой, вяленой и консервированной рыбы. Мясные и грибные консервы домашнего производства также могут быть опасными.
Врачи рассказывают, что симптомы ботулизма появляются постепенно. Это состояние характеризуется отсутствием резких подъемов температуры, поэтому возникает иллюзия несерьезности болезни. В дальнейшем появляется нарушение зрения — двоение предметов, тяжесть чтения.
Напомним, в октябре была зафиксирована вспышка ботулизма в Киевской области. Жертва заразилась во время употребления в пищу вяленой рыбы.
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