Украинец после употребления консервы из свинины умер от ботулизма, фото: pxhere

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Ракурс

Ботулизм стал причиной смерти 59-летнего украинца.

Он умер после употребления консервы из свинины домашнего приготовления. Об этом сообщает в Facebook Центр общественного здоровья.

У больного было тяжелое течение заболевания. Сыворотка не помогла, а проведение трех операций состояние пациента не улучшили. Гражданин умер 30 декабря 2019 года. Обстоятельства трагедии выясняются.

Эксперты предупреждают о последствиях употребления некачественных товаров. По словам медиков, следует тщательно проверять продукцию, которая произведена из копченой, соленой, вяленой и консервированной рыбы. Мясные и грибные консервы домашнего производства также могут быть опасными.

Врачи рассказывают, что симптомы ботулизма появляются постепенно. Это состояние характеризуется отсутствием резких подъемов температуры, поэтому возникает иллюзия несерьезности болезни. В дальнейшем появляется нарушение зрения — двоение предметов, тяжесть чтения.

Напомним, в октябре была зафиксирована вспышка ботулизма в Киевской области. Жертва заразилась во время употребления в пищу вяленой рыбы.