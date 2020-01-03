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Погода в Украине. Фото: Ракурс

Погода в Украине на 4 января: Гидрометцентр спрогнозировал дожди и мокрый снег (КАРТА)

3 янв 2020, 16:37
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Погода в Украине 4 января ожидается с дождем и мокрым снегом, осадки ожидаются в западных регионах.

Температура воздуха ночью от 0° до 5° мороза, а днем 1−6° выше Цельсия. Ветер в Украине юго-западный 5−10 м/сек. Об этом сегодня сообщил Гидрометцентр Украины.

Погода в Киеве 4 января прогнозируется облачная с прояснениями. Температура воздуха ночью 2−4° мороза, а днем от 2−4° выше нуля.

Во Львове завтра ночью без существенных осадков, днем дождь с мокрым снегом. Столбики термометров ночью покажут 2−4° мороза, днем 2−4° тепла.

В Одессе в субботу солнце и облачность. Ночью температура воздуха 1−3° мороза, днем 3−5° тепла.

В Днепре завтра ожидается переменная облачность. Ночью температура воздуха 2−4° ниже нуля, а днем ожидается 2−4° тепла.

В Харькове в субботу существенных осадков не обещают. Ночью температура воздуха 1−3° мороза, днем 2−4° тепла.

В Карпатах 4 января обещают мокрый снег с дождем. Температура воздуха ночью от 2° мороза до 5° мороза, днем 1−4° тепла.

Погода в Украине на 4 января. Карта: Гидрометцентр

Геомагнитная обстановка в Украине 4 января прогнозируется относительно спокойная. В течение суток ожидаются лишь небольшие возмущения.

Геомагнитная обстановка. Скриншот: Gismeteo

Напомним, 4 января погода в Украине прогнозировалась без существенных осадков, обещали, что солнце все же выглядывать из-за облаков. Температура воздуха ночью 2−5° мороза, а днем 1−7° выше Цельсия.

Источник: Ракурс


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