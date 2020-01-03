Бездомный использовал фитнес-клубы в качестве жилья и отсудил более 140 тыс. руб, фото: Garry Knight- flickr

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В Москве бездомный использовал сеть фитнес-клубов Parislife в качестве жилья, чтобы перезимовать.

Он выиграл суд и получил более 140 тыс. руб. Об этом сообщает Legal.report.

В 2017 году истец купил круглосуточную карту в Parislife за 11,1 тыс. руб. Она была рассчитана на год. Также мужчина арендовал шкафчик в одном из фитнес-клубов сети.

Гражданин указал в иске, что договорился с администрацией клуба об индивидуальных занятиях в пустых залах ночью. Он пользовался услугами фитнес-центра несколько месяцев, но другие посетители были недовольны его присутствием. В июне 2018 года Parislife заблокировал карту клиента и вскрыл шкафчик.

Бездомный заявил, что в шкафчике хранил имущество. Стоимость вещей, по его словам, составляла десятки тысяч рублей. Они были утрачены. В фитнес-клубе слова клиента не подтвердили, заявили, что в шкафчике находился мусор.

В ноябре 2018 года мужчина снова приобрел другой абонемент фитнес-клуба той же сети Parislife. После двух посещений его карту клиента аннулировали. Как утверждал истец, имущество снова пропало.

Суд счел, что администрация нарушила права истца, расторгнув в одностороннем порядке договор. В постановлении клубы обязали выплатить 110 тыс. руб. (стоимость абонементов и неустойку) и 30 тыс. руб. (моральный ущерб).