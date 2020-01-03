Венесуельська нафта продаватиметься на світовому ринку за криптовалюту Petro.

Такі плани у президента Венесуели Ніколаса Мадуро. Про це повідомляє газета El Nacional.

Глава держави розповів, що країна вже реалізує подібною методикою залізо і сталь. Алюміній та частина видобутого золота також продається за криптовалюту Petro.

Це відповідь на економічні санкції США, — заявив Мадуро.

У національній криптовалюті влада країни вже здійснює ряд виплат. Пенсіонери і державні службовці отримують відповідні перекази. Це нібито дало позитивний ефект для економіки Венесуели.

Криптовалюту Petro запустили у лютому 2018 року. Це було зроблено для подолання фінансової американської блокади.

Раніше майнінг криптовалют дозволили в Ірані. Уряд країни схвалив добування коштів шляхом складних математичних розрахунків.