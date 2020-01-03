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Венесуела продаватиме нафту за криптовалюту, фото: pexels
Венесуела продаватиме нафту за криптовалютуhttps://racurs.ua/ua/n131608-venesuela-prodavatyme-naftu-za-kryptovalutu.htmlРакурс
Венесуельська нафта продаватиметься на світовому ринку за криптовалюту Petro.
Такі плани у президента Венесуели Ніколаса Мадуро. Про це повідомляє газета El Nacional.
Глава держави розповів, що країна вже реалізує подібною методикою залізо і сталь. Алюміній та частина видобутого золота також продається за криптовалюту Petro.
Це відповідь на економічні санкції США, — заявив Мадуро.
У національній криптовалюті влада країни вже здійснює ряд виплат. Пенсіонери і державні службовці отримують відповідні перекази. Це нібито дало позитивний ефект для економіки Венесуели.
Криптовалюту Petro запустили у лютому 2018 року. Це було зроблено для подолання фінансової американської блокади.
Раніше майнінг криптовалют дозволили в Ірані. Уряд країни схвалив добування коштів шляхом складних математичних розрахунків.
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