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Нестор Шуфрич. РБК-Украина

Шуфрич убивал в Африке редких животных (ФОТО)

30 дек 2019, 09:57
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Нардеп от партии «Оппозиционный блок — За жизнь» Нестор Шуфрич ездил в Африку на сафари и охотился на очень редких животных. Некоторые трофеи нардепа находятся на грани вымирания.

Снимки Шуфрича с трофеями появились в Twitter.

Нестор Шуфрич. Фото: Twitter

На снимках украинский политик позирует рядом с убитыми носорогом, гиеной, а также обнимает убитого гепарда.

Нестор Шуфрич. Фото: Twitter

Нестор Шуфрич. Фото: Twitter

На сайте агентства Thormählen & Cochran Safaris указано, что Шуфричу удалось убить трех черных носорогов редких подвидов: Diceros bicornis bicornis (пустынный черный носорог) в Намибии, Diceros bicornis minor (редколесный черный носорог) и Diceros bicornis michaeli (восточноафриканский черный носорог) в ЮАР.

Источник: Ракурс


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