Нестор Шуфрич. РБК-Украина

https://racurs.ua/n131459-shufrich-ubival-v-afrike-redkih-jivotnyh-foto.html

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Нардеп от партии «Оппозиционный блок — За жизнь» Нестор Шуфрич ездил в Африку на сафари и охотился на очень редких животных. Некоторые трофеи нардепа находятся на грани вымирания.

Снимки Шуфрича с трофеями появились в Twitter.

На снимках украинский политик позирует рядом с убитыми носорогом, гиеной, а также обнимает убитого гепарда.

На сайте агентства Thormählen & Cochran Safaris указано, что Шуфричу удалось убить трех черных носорогов редких подвидов: Diceros bicornis bicornis (пустынный черный носорог) в Намибии, Diceros bicornis minor (редколесный черный носорог) и Diceros bicornis michaeli (восточноафриканский черный носорог) в ЮАР.