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Ракурс
Нестор Шуфрич. РБК-Україна

Шуфрич вбивав у Африці рідкісних тварин (ФОТО)

30 гру 2019, 09:57
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Нардеп від партії «Опозиційний блок — За життя» Нестор Шуфрич їздив до Африки на сафарі і полював на дуже рідкісних тварин. Деякі трофеї нардепа знаходяться на межі вимирання.

Знімки Шуфрича з трофеями з’явилися у Twitter.

Нестор Шуфрич. Фото: TwitterНа знімках український політик позує поруч із убитими носорогом, гієною, а також обіймає убитого гепарда.

Нестор Шуфрич. Фото: Twitter

Нестор Шуфрич. Фото: TwitterНа сайті агентства Thormählen & Cochran Safaris зазначено, що Шуфричу вдалося вбити трьох чорних носорогів рідкісних підвидів: Diceros bicornis bicornis (пустельний чорний носоріг) у Намібії, Diceros bicornis minor (рідколісний чорний носоріг) і Diceros bicornis michaeli (східноафриканський чорний носоріг) у ПАР.

Джерело: Ракурс


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