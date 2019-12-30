Нестор Шуфрич. РБК-Україна

https://racurs.ua/ua/n131459-shufrych-vbyvav-u-afryci-ridkisnyh-tvaryn-foto.html

Ракурс

Нардеп від партії «Опозиційний блок — За життя» Нестор Шуфрич їздив до Африки на сафарі і полював на дуже рідкісних тварин. Деякі трофеї нардепа знаходяться на межі вимирання.

Знімки Шуфрича з трофеями з’явилися у Twitter.

На знімках український політик позує поруч із убитими носорогом, гієною, а також обіймає убитого гепарда.

На сайті агентства Thormählen & Cochran Safaris зазначено, що Шуфричу вдалося вбити трьох чорних носорогів рідкісних підвидів: Diceros bicornis bicornis (пустельний чорний носоріг) у Намібії, Diceros bicornis minor (рідколісний чорний носоріг) і Diceros bicornis michaeli (східноафриканський чорний носоріг) у ПАР.