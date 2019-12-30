Дональд Трамп. Фото: EADaily

https://racurs.ua/ua/n131458-tramp-zvynuvatyv-twitter-u-blokuvanni-svogo-akkaunta.html

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Президент США Дональд Трамп звинуватив Twitter у тимчасовому блокуванні його твіта. У даному твіті Трамп називав ім’я передбачуваного інформатора, відомості якого стали підставою для початку процедури імпічменту.

Трамп звинуватив Twitter у тому, що блокування вплинуло на акаунти мільйонів користувачів, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

Президент США у суботу опублікував твіт, у якому назвав ім’я передбачуваного інформатора. Цим інформатором, на думку Трампа, є співробітник розвідувального співтовариства США. Однак, твіт незабаром після публікації пропав і з’явився тільки у неділю. Первісний обліковий запис з ім’ям інформатора було видалено.

Twitter заявив, що це був «збій у системі», який призвів до втрати облікових записів деяких користувачів, включно з президентом США.

Також прес-секретар Twitter заявила, що будь-які твіти, що розголошують особисту інформацію про людину, включаючи передбачуваного інформатора, є порушенням правил системи. Однак, імена не відносяться до розряду особистої інформації.

Демократи, деякі республіканці і члени розвідувального співтовариства США рішуче заперечували проти спроб розкриття особистості інформатора.

Як відомо, інформатор доповів про зміст телефонної розмови Трампа з президентом України Володимиром Зеленським, яка стала причиною початку процедури імпічменту президенту США.