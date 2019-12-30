Дональд Трамп. Фото: EADaily

https://racurs.ua/n131458-tramp-obvinil-twitter-v-blokirovke-svoego-akkaunta.html

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Президент США Дональд Трамп обвинил Twitter во временной блокировке его твита. В данном твите Трамп называл имя предполагаемого осведомителя, сведения которого послужили основанием для начала процедуры импичмента.

Трамп обвинил Twitter в том, что блокировка отразилась на аккаунтах миллионов пользователей, сообщает «Интерфакс-Украина».

Президент США в субботу опубликовал твит, в котором назвал имя предполагаемого осведомителя. Этим осведомителем, по мнению Трампа, является сотрудник разведывательного сообщества США. Однако, твит вскоре после публикации пропал и появился только в воскресенье. Первоначальная учетная запись с именем осведомителя была удалена.

Twitter заявил, что это был «сбой в системе», который привел к потере учетных записей некоторых пользователей, включая президента США.

Также пресс-секретарь Twitter заявила, что любые твиты, разглашающие личную информацию о человеке, включая предполагаемого осведомителя, являются нарушением правил системы. Однако, имена не относятся к разряду личной информации.

Демократы, некоторые республиканцы и члены разведывательного сообщества США решительно возражали против попыток раскрыть личность осведомителя.

Как известно, осведомитель доложил о содержании телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, который стал причиной начала процедуры импичмента президенту США.