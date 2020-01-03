Комітет виборців України назвав улюблені країни нардепів, фото: Вікіпедія

https://racurs.ua/ua/n131609-komitet-vyborciv-ukrayiny-nazvav-ulubleni-krayiny-nardepiv.html

Ракурс

Комітет виборців України проаналізував побажання представників депутатських груп з міжпарламентських зв’язків із зарубіжними країнами.

Українські народні депутати найчастіше хочуть попрацювати в Об'єднаних Арабських Еміратах, Монако, Японії та Кубі. Про це повідомили у Facebook автори дослідження.

США, Канада та Велика Британія також названі популярним напрямком. У списку є Польща, Німеччина, Швейцарія, Литва, Італія, Ізраїль і Франція.

Експерти зазначають, що до групи міжпарламентських зв’язків зі США входять 176 народних депутатів, Канади — 144, Великої Британії — 135. Велика кількість обранців бажає працювати у Об'єднаних Арабських Еміратах (118) та Японії (117).

Голова КВУ Олексій Кошель розповів, що практична користь від таких візитів для держави сумнівна. Він згадав про групу міжпарламентських зв’язків із Саудівською Аравією, до якої входить 21 депутат. Відомо, що у цієї країни існує абсолютна монархія на чолі з королем, а парламент працює без серйозних повноважень.

Раніше стало відомо, що нардеп від партії «Опозиційна платформа — За життя» Нестор Шуфрич їздив до Африки вбивати рідкісних тварин. У політсилі цю інформацію спростували.