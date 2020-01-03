Після вбивства іранського генерала США відправлять на Близький Схід ще 3 тис. солдат – ЗМІ, фото: U.S. Navy

https://racurs.ua/ua/n131613-pislya-likvidaciyi-iranskogo-generala-ssha-vidpravlyat-na-blyzkyy-shid-sche-3-tys-soldat-zmi.html

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Вбивство іранського генерала Касема Сулеймані спровокувало зростання напруження на Близькому Сході.

США готові відправити в регіон додатковий контингент. Про це повідомляє CNN із посиланням на джерела в американському міністерстві оборони.

Всього планується перекинути близько 3 тис. військовослужбовців. Вони служать у частині сил швидкого реагування 82-ої повітряно-десантної дивізії.

Такий крок адміністрації США — відповідь на ескалацію напруження в Близькосхідному регіоні. Декілька країн привели в бойову готовність свої війська після вбивства Сулеймані.

Як відомо, 29 грудня військові США здійснили по базах іракського шиїтського угруповання «Катаіб Хізбалла» в Сирії та Іраку серію «точних оборонних ударів». Представників формування підозрюють у атаці на американську військову базу в Іраку 27 грудня. Тоді внаслідок нападу загинув один військовий США.

Нагадаємо, генерал Касем Сулеймані загинув третього січня, коли американці завдали ракетного удару по міжнародному аеропорту Багдада в Іраку. Внаслідок цього також загинули щонайменше семеро людей.