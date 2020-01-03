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Ракурс
На Тернопольщине произошел взрыв в клубе, 8 детей пострадали, фото: pexels

На Тернопольщине произошел взрыв в клубе, 8 детей пострадали (ФОТО)

3 янв 2020, 22:17
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Взрыв в здании клуба зафиксирован в Пидгаецком районе Тернопольской области.

Пострадали восемь детей. Госслужба по чрезвычайным ситуациям сообщила подробности.

Инцидент, как отмечают спасатели, произошел в селе Угринов. Огонь в помещении распространился на площади 30 кв. м.

Известно, что дети участвовали в репетиции выступления рождественского вертепа в клубе. В результате взрыва восемь несовершеннолетних в возрасте от 12 до 17 лет получили ожоги 1−2 степени. Их доставили в реанимацию ближайшего медучреждения.

Представители экстренных служб и правоохранители работают на месте происшествия. По предварительной версии, взрыв произошел из-за установки системы газоснабжения. Накануне в сельсовет газовики проводили газ. Здание расположено рядом возле развлекательного заведения.

На Тернопольщине произошел взрыв в клубе, 8 детей пострадали, фото: Нацполиция

На Тернопольщине произошел взрыв в клубе, 8 детей пострадали, фото: Нацполиция

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства взрыва. После проведения соответствующей проверки полиция объявит правовую квалификацию.

Напомним, в сентябре на заводе в Сумах прогремел взрыв. Восемь человек получили травмы.

Источник: Ракурс


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