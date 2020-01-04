Амстердам ввел новый налог для туристов, фото: pixabay

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Амстердам вводит новый налог для туристов.

С 2020 года иностранцы будут платить за каждую ночь пребывания дополнительно по 3 евро. Об этом сообщает The Telegraph.

Норму ввели с 1 января. Она считается надбавкой к уже существующей ставке в 7% от стоимости жилья. Те, кто бронирует номера через Airbnb, вынуждены теперь платить больше — 10% за ночь.

Население столицы Нидерландов — 1,1 млн человек. Каждый год в город приезжают 17 млн туристов. Власти Амстердама решили остановить внедрение стратегии привлечения гостей, пытаются справиться с потоком посетителей.

В одном из официальных документов говорится о реализации планов по контролю ситуации. Очевидно, что в будущем количество путешественников уменьшится, а некоторые направления туризма и развлечений исчезнут.

Ранее Нидерланды официально отказались от альтернативного названия Голландия. Это слово больше не будет использоваться для определения Нидерландов с 1 января 2020 года.