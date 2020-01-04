Амстердам ввів новий податок для туристів, фото: pixabay

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Амстердам вводить новий податок для туристів.

З 2020 році іноземці платитимуть за кожну ніч перебування додатково по 3 євро. Про це повідомляє The Telegraph.

Норму запровадили 1 січня. Вона вважається надбавкою до вже існуючої ставки у 7% від вартості житла. Ті, хто бронює номера через Airbnb, змушені тепер платити більше — 10% за ніч.

Населення столиці Нідерландів — 1,1 млн людей. Кожен рік до міста приїжджають 17 млн туристів. Влада Амстердаму вирішила зупинити втілення стратегії щодо залучення гостей, намагається впоратися з потоком відвідувачів.

В одному з офіційних документів 2019 року йдеться про реалізацію планів щодо контролю ситуації. Очевидно, що в майбутньому кількість мандрівників зменшиться, а деякі напрямки туризму та розваг зникнуть.

Раніше Нідерланди офіційно відмовилися від альтернативної назви Голландія. Це слово більше не буде використовуватися для назви Нідерландів із 1 січня 2020 року.