Южно-Українська АЕС зупинила енергоблок через спрацьовування автоматичного захисту, фото: needpix

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Енергоблок № 3 Южно-Української АЕС відключено від енергомережі.

Спрацював автоматичний захист. Про це повідомляє прес-служба НАЕК «Енергоатом».

Експерти встановлюють обставини події. Причини вимкнення функціоналу з’ясовують інженери. Два енергоблоки продовжують працювати.

Сумарна потужність генераторів — 2 040 МВт. За словами спеціалістів, основне устаткування діючих блоків працює стабільно. Зауважень до роботи персоналу також немає.

Южно-Українська АЕС є відокремленим підрозділом ДП НАЕК «Енергоатом». Вона входить до складу Південно-Українського енергетичного комплексу. Об'єкт побудували на берегах Південного Бугу в місті Южноукраїнськ Миколаївської області.

Раніше енергоблок № 5 Запорізької АЕС почав працювати на паливі американської компанії Westinghouse. Завантаження відбулось під час ремонтної кампанії у 2019 році.