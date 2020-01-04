Южно-Украинская АЭС остановила энергоблок из-за срабатывания автоматической защиты, фото: needpix

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Энергоблок № 3 Южно-Украинской АЭС отключен от энергосети.

Сработала автоматическая защита. Об этом сообщает пресс-служба НАЭК «Энергоатом».

Эксперты устанавливают обстоятельства происшествия. Причины отключения функционала выясняют инженеры. Два энергоблока продолжают работать.

Суммарная мощность генераторов — 2040 МВт. По словам специалистов, основное оборудование действующих блоков работает стабильно. Замечаний к работе персонала также нет.

Южно-Украинская АЭС является обособленным подразделением ГП НАЭК «Энергоатом». Она входит в состав Юго-Украинского энергетического комплекса. Объект построили на берегах Южного Буга в городе Южноукраинск Николаевской области.

Ранее энергоблок № 5 Запорожской АЭС начал работать на топливе американской компании Westinghouse. Загрузка состоялось во время ремонтной кампании в 2019 году.