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Южно-Украинская АЭС остановила энергоблок из-за срабатывания автоматической защиты, фото: needpix
Южно-Украинская АЭС остановила энергоблок из-за срабатывания автоматической защитыhttps://racurs.ua/n131619-ujno-ukrainskaya-aes-ostanovila-energoblok-iz-za-srabatyvaniya-avtomaticheskoy-zaschity.htmlРакурс
Энергоблок № 3 Южно-Украинской АЭС отключен от энергосети.
Сработала автоматическая защита. Об этом сообщает пресс-служба НАЭК «Энергоатом».
Эксперты устанавливают обстоятельства происшествия. Причины отключения функционала выясняют инженеры. Два энергоблока продолжают работать.
Суммарная мощность генераторов — 2040 МВт. По словам специалистов, основное оборудование действующих блоков работает стабильно. Замечаний к работе персонала также нет.
Южно-Украинская АЭС является обособленным подразделением ГП НАЭК «Энергоатом». Она входит в состав Юго-Украинского энергетического комплекса. Объект построили на берегах Южного Буга в городе Южноукраинск Николаевской области.
Ранее энергоблок № 5 Запорожской АЭС начал работать на топливе американской компании Westinghouse. Загрузка состоялось во время ремонтной кампании в 2019 году.
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