Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Южно-Украинская АЭС остановила энергоблок из-за срабатывания автоматической защиты, фото: needpix

Южно-Украинская АЭС остановила энергоблок из-за срабатывания автоматической защиты

4 янв 2020, 09:34
999

Энергоблок № 3 Южно-Украинской АЭС отключен от энергосети.

Сработала автоматическая защита. Об этом сообщает пресс-служба НАЭК «Энергоатом».

Эксперты устанавливают обстоятельства происшествия. Причины отключения функционала выясняют инженеры. Два энергоблока продолжают работать.

Суммарная мощность генераторов — 2040 МВт. По словам специалистов, основное оборудование действующих блоков работает стабильно. Замечаний к работе персонала также нет.

Южно-Украинская АЭС является обособленным подразделением ГП НАЭК «Энергоатом». Она входит в состав Юго-Украинского энергетического комплекса. Объект построили на берегах Южного Буга в городе Южноукраинск Николаевской области.

Ранее энергоблок № 5 Запорожской АЭС начал работать на топливе американской компании Westinghouse. Загрузка состоялось во время ремонтной кампании в 2019 году.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...
Новости
Последние новости
Показать больше