В Украине перед отопительным сезоном ремонтируют блоки АЭС, фото: «Энергоатом»

https://racurs.ua/n214206-remontnaya-kampaniya-na-aes-pered-otopitelnym-sezonom-priblizilas-k-seredine-energoatom.html

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В Україні триває планова ремонтна кампанія на атомних електростанціях, в ході якої енергоблоки готують до стабільної роботи в наступний осінньо-зимовий період.

Про це сьогодні, 3 червня, повідомила прес-служба АТ «НАЕК «Енергоатом».

Очікується, що вже в червні ремонтна кампанія 2026 року досягне свого екватора.

Ми наблизилися до середини виконання планово-попереджувальних та середніх ремонтів. Частину енергоблоків на Хмельницькій і Рівненській АЕС повернуто в роботу після ремонту, на інших — роботи тривають або розпочнуться згідно з графіком. Активна ремонтна кампанія також ведеться на Південноукраїнській АЕС, — розповів керівник «Енергоатому» Павло Ковтонюк.

Він зазначив, що всі роботи виконуються з випередженням графіка: наразі планово-попереджувальні ремонти завершуються в середньому на чотири доби швидше, ніж передбачено.